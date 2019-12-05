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§ NG.kz
А заливка - на двоих
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простой и симпатичный рецепт для тех, кто перед Новым годом решил привести себя в форму. Куриное филе вам в помощь. Но не просто скучное отварное суховатое мясо с паровой брокколи или цветной капустой. Можно постараться, и будет диетично, но вкусно.
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§ kbkz1980
Re: А заливка - на двоих
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4511
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.12.19 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обжарить на масле,крахмал,мёд-
Нормально можно к НГ бока нахомячить :lol:
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§ Неравнодушный гражданин
Re: А заливка - на двоих
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 05.12.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы залил... на двоих )))))
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§ юля елиссева
Re: А заливка - на двоих
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1443
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Нормально можно к НГ бока нахомячить

Думаю, что каллорий таки всё равно меньше будет, чем в бялише!
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§ юля елиссева
Re: А заливка - на двоих
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1443
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где ресторанные обозрения? Можно было бы таки Доре, накануне Нового года пройтись по заведениям и печатать обзоры общепита каждую неделю. Тираж газеты точно бы малость приподнялся.
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§ abaika95
Re: А заливка - на двоих
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Где ресторанные обозрения? Можно было бы таки Доре, накануне Нового года пройтись по заведениям и печатать обзоры общепита каждую неделю. Тираж газеты точно бы малость приподнялся///


Скинтесь человеку на обзор) перед НГ пусть походит по всем ресторанам а вы почитаете)
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§ abaika95
Re: А заливка - на двоих
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//всё равно меньше будет, чем в бялише!//


А разве не в бЭлише?)или вы хотели сказать беляш?)
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§ Vit
А заливка - на двоих
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8646
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Деревня) пора уже знать. Перемяч называется. Юля и Лиля две вкусные татарки)
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§ abaika95
А заливка - на двоих
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Юля и Лиля две вкусные татарки)//


:lol:
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