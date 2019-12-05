NG.kz А заливка - на двоих



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:22 Простой и симпатичный рецепт для тех, кто перед Новым годом решил привести себя в форму. Куриное филе вам в помощь. Но не просто скучное отварное суховатое мясо с паровой брокколи или цветной капустой. Можно постараться, и будет диетично, но вкусно.

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