директор пляжа Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 319

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:12 Цитата: Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114»

уважаемая редакция, до каких пор будут так бестолково описаны новости?

Это видео аварии? может - видео проезжающих зевак МИМО МЕСТА АВАРИИ?

-какие-то пацанята снимают через окно как работает мчс и полиция уже ПОСЛЕ дтп.



автору видео вопрос, вы хоть сами бывали раз в дтп? когда люди пострадали, а такие ... как вы едут мимо и на свои телефоны снимают.