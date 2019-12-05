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§ NG.kz
ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в полиции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», которая 3 декабря произошла на ул. Маяковского, рядом с кладбищем, прислали в "НГ" в тот же день очевидцы. Сегодня в ДП сообщили о расследовании этого инцидента.
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§ директор пляжа
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
директор пляжа


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Сообщений: 319
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114»
уважаемая редакция, до каких пор будут так бестолково описаны новости?
Это видео аварии? может - видео проезжающих зевак МИМО МЕСТА АВАРИИ?
-какие-то пацанята снимают через окно как работает мчс и полиция уже ПОСЛЕ дтп.

автору видео вопрос, вы хоть сами бывали раз в дтп? когда люди пострадали, а такие ... как вы едут мимо и на свои телефоны снимают.
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§ Гриня
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это через 2 дня они только одно происшествие прокомментировали...А все остальные??? Сбитый пешеход на Леонида Беды возле налоговой? А ,наверное многочисленные, аварии на перекрестке Назарбаева-Доненбаевой с неработающим светофором?
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§ Гриня
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.12.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Это видео аварии? может - видео проезжающих зевак МИМО МЕСТА АВАРИИ

Я уже писал про это,но без толку. https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36937
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§ директор пляжа
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автора статьи попрошу обратить внимание на разницу в понятия:
1. видео аварии (предполагает освещение непосредственно ДТП)
2. видео с места дтп, тупо снятое проезжающими МИМО очевидцами. Даже не находящимися в непосредственной близости.
ps Безграмотность ваша новая стезя или как?
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