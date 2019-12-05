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§ NG.kz
Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37453
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средняя стоимость авиабилетов в Казахстане по внутренним маршрутам в среднем снижена на 12%. Также аэропортам поручено снизить стоимость авиатоплива.
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§ Lex
Re: Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рекомендую в динамическом режиме проверить в реальности. В скате как были билеты в районе 26-30 до Астаны, так и остались.
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§ dvb
Re: Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 05.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Аэропортам, находящимся в государственной собственности, поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договора с иностранными авиакомпаниями


То есть до этого у них цены на топливо были не совсем рыночные. Демпинговали наверное :-) Теперь же стоимость новой полосы надо отбить.
Цены у открывшихся рейсов Азрофлота до Кустаная какие-то совсем не гуманные - от 12 тыс. руб. А до Челябинска можно долететь начиная с 3 тыс.
И это с учетом того, что там наконец открыли новый терминал и полностью обновили перрон со стоянками
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§ abaika95
Re: Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//То есть до этого у них//


Цитата-//И это с учетом того, что там//


У них.там.
Вот и пообщались и порадовались "поуеховшие" за них и за тех)
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§ dvb
Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 05.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот и пообщались

С тобой никто и не собирался общаться
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§ abaika95
Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2096
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//С тобой никто и не собирался общаться//



Ой щас расплачусь и воспитательнице пожалуюсь что поуеховший Димочка со мной общаться не хотит))


Что вы такие поуеховшие злые грубияны а?)
Воздух у вас там что-ли такой?)
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