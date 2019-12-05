Цитата: Lex:

Аэропортам, находящимся в государственной собственности, поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договора с иностранными авиакомпаниями



То есть до этого у них цены на топливо были не совсем рыночные. Демпинговали наверное Теперь же стоимость новой полосы надо отбить.

Цены у открывшихся рейсов Азрофлота до Кустаная какие-то совсем не гуманные - от 12 тыс. руб. А до Челябинска можно долететь начиная с 3 тыс.

И это с учетом того, что там наконец открыли новый терминал и полностью обновили перрон со стоянками