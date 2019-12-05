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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.12.19 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вам 5+ хватит))) Думаю, за глаза будет...)))
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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 357
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 05.12.19 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотя они меня знают как порядочного чела.

;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вам 5+ хватит))) Думаю, за глаза будет...)))/


Нет я просто действительно хотел уточниться правда ли в УК РК есть возрастная категория запрета свыше 18 лет а вы сразу Коклюшкина включили)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стих.
Кони плачут...кони ржут
Грустные мотивы
Что за вымысел - уют
Сердца - морды...гривы...
Ржанье выше...до небес
Где чудес подпорки
Знать,попутал в чём-то бес
Скрывшись на задворки...
С)А.Исаев.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2083
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все Казахстан идёт по курсу политики РФ,новый президент,новый вектор политики,в интервью обмолвился что "а мы не считаем возвращение Крыма аннексией, и вообще мы Россию любим" у свидомых начало подгорать одно место) не видать нам конфет Рошен в следующем году)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зато в Крыму все довольны
//глава Крыма Сергей Аксенов .. слова казахстанского президента крайне важное явление, которое поспособствует разрушению мифов обо всей этой ситуации..
он поблагодарил Токаева за честную и объективную позицию.
вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отметил, что Касым-Жомарт Токаев показал свою мудрость.. пригласил президента Казахстана посетить Крым, пообещав «достойный» прием. //
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все Казахстан идёт по курсу политики РФ

Цитата:
alex_60: показал СВОЮ мудрость.


А вы сами потом скажете, что это ЛИЧНАЯ позиция Токаева, а не Казахстана, как с тем адресом акиматской электронной почты?

:lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как с тем адресом акиматской электронной почты?


а что с тем адресом не так?
адрес акимата , который одновременно является
личным адресом единственного специалиста в акимате.
в акимате,повторю.
не личным адресом Васи Пупкина.
а личным адресом специалиста в акимате.
из штата в три человека в акимате сельского округа,включая акима.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4493
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что с тем адресом не так? адрес акимата

Все так. Это адрес акимата. :lol: А чей он там еще попутно - не важно :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сироп, подгонишь? Незнаю как. Я уже просил вроде Не нужен местный мне. Чистый из Канадыхочу. Маме посылки мутишь? . Положи туда сироп. Оплатить? как скажишь. Можно бартером кониной) или по американски прошлым веком, через банк.)
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