Цитата: Есть даже фотографии людей, которые каждый день с пакетами с работы, вылезая из автобкуса № 101, идут ещё домой час

Тоже с час добираюсь на работу, если пользуюсь автобусом. Потом с остановки иду пешком где то с минут 30. Уже темно было, иду, а тут шеф останавливается, Виталь садись до везу до дома. Не-а говорю. Пешком полезно ходить. Я и так очень много сижу на работе)))