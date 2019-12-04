





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8644

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 12:54 Драг. Правда, все так не легко у нас в стране. Но ты уехал в времена полной попы.20 лет назад, Щас многие вещи изменились. Трудно жить, но люди покупают машины, квартиры. Супермаркеты всякие ходят . При желание даже самый ленивый может заработать на колбасу.) приезжай. На счёт желья неперживай. Марик с рудного поможет. Отдельную хату подгонят, за деньги. Зная что ты экономный пенс, я могу принять у себя и кормить за бесплатно бешом хоть каждый день)) в течении отпуска.)