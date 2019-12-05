Цитата: maxsaf:

как с тем адресом акиматской электронной почты?



а что с тем адресом не так?

адрес акимата , который одновременно является

личным адресом единственного специалиста в акимате.

в акимате,повторю.

не личным адресом Васи Пупкина.

а личным адресом специалиста в акимате.

из штата в три человека в акимате сельского округа,включая акима.