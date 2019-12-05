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§ NG.kz
Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Уже сколько лет просим акимат Заречного пустить автобус по микрорайону Северный. Люди идут утром в 6 часов на остановку автобуса № 101, на это нужно час времени.
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§ Vit
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть даже фотографии людей, которые каждый день с пакетами с работы, вылезая из автобкуса № 101, идут ещё домой час

Тоже с час добираюсь на работу, если пользуюсь автобусом. Потом с остановки иду пешком где то с минут 30. Уже темно было, иду, а тут шеф останавливается, Виталь садись до везу до дома. Не-а говорю. Пешком полезно ходить. Я и так очень много сижу на работе)))
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§ CrazyBeaver
Re: Просим пустить автобус в микрорайон Северный в Заречном
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 05.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С города до Заречного или Затобольска 30 минут идти, 40, если не торопиться. Наверное ползком добираются до остановки.
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