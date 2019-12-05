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§ NG.kz
Отсортировать, переработать и продать...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сортировкой мусора в Костанае активно занимаются последние 4 года. За это время многие горожане успели привыкнуть к особым сетчатым контейнерам, куда принято сбрасывать пластиковые бутылки. Это делают не все и не всегда. Еще меньше людей знают, что контейнеры для пластика на самом деле не только для него. Читайте, и вы узнаете много нового. Главное, сортировка мусора как бизнес медленно, но начинает жить.
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§ лимон
Re: Отсортировать, переработать и продать...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1164
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 05.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
рабочим на сортировке какие-нибудь фартуки бы выдали, маски и свет включили
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* Yorik
Re: Отсортировать, переработать и продать...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 801
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 05.12.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это делают не все и не всегда

Конечно, потому что подход такой, "полусоветский" - Вы кидайте пластик в наши контейнеры, мы его потом увезем, спрессуем и продадим, получим прибыль...
Т.е. ТОО получает прибыль, а потребитель - удовлетворение от того, что вроде как экологию бережет? Насколько это эффективная мотивация - вопрос...
Почему не перенимать опыт Европы или тех же штатов - поставить автоматы, которые принимают стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые бутылки - и выдают чеки, которые потом в магазине засчитываются в счет оплаты за покупки. Это же гораздо более эффективная бизнес-модель, мотивация обоюдная.
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