Неравнодушный гражданин Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -... #4





(Пользователи) Сообщений: 53

Регистрация: 15.10.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:19 Ну ребята... не делайте панику на ровном месте... в детстве лифт у нас не работал неделями в 10тиэтажке... пешком бегали.. для здоровья полезно.. а тут мелочь какая-то.. светофор... есть же знаки приоритета.. ну и держитесь их.. разве в городе мало таких перекрестков??? я все понимаю.. дебилы есть везде и всегда.. лезут со второстепенной и еще права свои качают... но это везде и всегда... ну куда же без них, родимых... наберитесь терпения, а еще бонусом и опыт придет!! Удачи на дорогах!! )