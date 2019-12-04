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≡ Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37452
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом в редакцию "НГ" сообщил пользователь сайта Булат. По его словам, светофор перестал работать еще в пятницу, 29 декабря, и по сей день никто его не отремонтировал.
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* drakon
Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18030
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс у нас то - электрик.
Что не может - подключить?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6312
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
подключить

Тут депутаты должны проголосовать.
Без них никак.
Они же улицу переименовали.
До этого светофор нормально работал.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 20:24]
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§ Vit
Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8644
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.12.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тот светофор через день работает. Не новость. А вот с знаком прикольно. Чёт и не обращал внимание. Прикольно. А правда почему он за пешеходной дорожкой? Или все по ГОСТу?))

[Исправлено: Vit, 04.12.2019 - 22:00]
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -...
Неравнодушный гражданин


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Сообщений: 53
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ребята... не делайте панику на ровном месте... в детстве лифт у нас не работал неделями в 10тиэтажке... пешком бегали.. для здоровья полезно.. а тут мелочь какая-то.. светофор... есть же знаки приоритета.. ну и держитесь их.. разве в городе мало таких перекрестков??? я все понимаю.. дебилы есть везде и всегда.. лезут со второстепенной и еще права свои качают... но это везде и всегда... ну куда же без них, родимых... наберитесь терпения, а еще бонусом и опыт придет!! Удачи на дорогах!! )
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* директор пляжа
Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -...
директор пляжа


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Сообщений: 317
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Неравнодушный гражданин:

Уважаемый, не пишите если ли не знаете, так вот с улицы доненбаевой. которая второстепенная в 9.00 невозможно выехать на ГАГАРИНА, с поворотом налево долгое количество времени. Поэтому актуальная статья. а вас попросил бы не сравнивать ... с пальцем.
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§ Гриня
Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -...
Гриня


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Сообщений: 665
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.12.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про этот знак "движение по полосам"-я хоть и считаю себя внимательным водителем,но ехал прямо в правом ряду,меня подрезает автобус,я в окошко спрашиваю водителя: -не слишком ли он обнаглел,а он в ответ: -для кого там знак движение по полосам? В следующий раз ехал,и разглядел этот знак,действительно сделали через Ж .Если не знаешь, то не заметишь его.И телики по городу бесят,своими яркими диодами слепят в темное время суток.Ясное дело что никаких исследований влияния их на аварийность не проводилось,бьёт по глазам и всем пофиг.Бьются машины и пусть бьются.
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