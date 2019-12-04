Тот самый Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 261

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:33 Цитата: юля елиссева:

Будет двойная польза

А тех, кто не может оплатить отопление брать туда навоз чистить и сено заготавливать? И контактный зоопарк еще сделать там же.



Да наверное 50% тепла вылетает в трубу (в окно). Весь октябрь с открытыми окнами были (батареи отключены), а они топили будь здоров, в морозы еще больше жарят. Для кого? Объяснение только одно - наверное обратно в котельную приходит вода почти нулевой температуры.



Сколько труб ободранных по городу, в соседнем доме из подвала идёт труба 6-7 метров в другой двор, видимо в крытую стоянку, утеплителя на ней почти нет, отражателя и не было. Хотя сегодня столько теплоизоляционных материалов существует. В КЖБИ и на КСК люди приноровились машины передом на трубы ставить - двигатель в тепле. И получается платим раза в 2 больше, чем получаем. А они всё плачут об убытках.