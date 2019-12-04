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≡ «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно руководство ГКП "КТЭК" разместило объявление о том, что потребителям, не передавшим контролеру показания счетчика горячей воды, будет начисляться оплата по среднесуточному расходу за аналогичный период прошлого года.
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§ alex_60
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а года 2-3 назад как было.
счетчик поверил на месте, отвез в ктек бумажку.
сказали, напишите на обратной стороне- пломба целая,
что и подтверждаю. подпись.
контролер даже не приходил. верили значит людям.
а вот кустанай су , те после поверки приходили,
и смотрели пломбу.
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* Тот самый
Re: «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Будет двойная польза

А тех, кто не может оплатить отопление брать туда навоз чистить и сено заготавливать? :-) :-) :-) И контактный зоопарк еще сделать там же.

Да наверное 50% тепла вылетает в трубу (в окно). Весь октябрь с открытыми окнами были (батареи отключены), а они топили будь здоров, в морозы еще больше жарят. Для кого? Объяснение только одно - наверное обратно в котельную приходит вода почти нулевой температуры.

Сколько труб ободранных по городу, в соседнем доме из подвала идёт труба 6-7 метров в другой двор, видимо в крытую стоянку, утеплителя на ней почти нет, отражателя и не было. Хотя сегодня столько теплоизоляционных материалов существует. В КЖБИ и на КСК люди приноровились машины передом на трубы ставить - двигатель в тепле. И получается платим раза в 2 больше, чем получаем. А они всё плачут об убытках.
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