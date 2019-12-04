Маркс На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 623

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:24 Цитата: NG.kz:

Предельные торговые надбавки на продукты, уголь, газ, лекарства и другие социально значимые товары предлагают определить в новом законе о торговой деятельности депутаты мажилиса.

Попытка регулирования цен говорит о скрытой инфляции. Для того, чтобы предпринимать попытки снизить цены на услуги или товары, необходимо постоянно анализировать ценообразование. Обычно дьявол кроется в деталях, поэтому при банальном снижении конечной стоимости никогда не выявить истинную причину роста цены.



Если с одной стороны допускать рост цен на бензин, коммунальные услуги, штрафы и различные государственные поборы, а с другой - ограничивать рост цены конечного продукта, то в итоге это приведет к замедлению маховика экономики, безработице и, наконец, к очередному экономическому кризису. Это как пилить ветку, на которой сидишь. Уже давно пора переходить от тактических решений к стратегическим, когда учитываются не сиюминутные выгоды, приводящие к непредсказуемым результатам в будущем, а полностью просчитанные перспективные направления развития.



А все сегодняшние решения напоминают деятельность временщиков. Сегодня удержим цены, выжмем из предпринимателей все возможное, а завтра нас уже не будет, пусть завалы разгребает кто-нибудь другой.