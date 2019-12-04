Цитата: Не передают показания около 30% наших абонентов, что составляет 16 646 человек.

Чтобы все передавали показания, нужно создать условия. Если у человека нет смартфона, то вряд ли он сможет воспользоваться мессенджерами. Если невозможно дозвониться до службы поддержки потребителей, то каким образом можно передать показания?



К тому же как не передавай, контролеры ходят и ходят, как будто нет никакой централизации данных. Сначала нужно навести порядок внутри системы, чтобы получать данные извне. А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте, сами бы их обслуживали и контролировали, вот тогда было бы отлично.



А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить, для экономики это будет правильнее.