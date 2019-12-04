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§ NG.kz
На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37448
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предельные торговые надбавки на продукты, уголь, газ, лекарства и другие социально значимые товары предлагают определить в новом законе о торговой деятельности депутаты мажилиса.
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§ Добринцофф
Re: На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.12.19 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё коммунизм возвращается,сначала начнут цены регулировать,потом естественно появится дефицит и как следствие спекулянты и черный рынок яиц и гречки где будет дорого,но зато всегда в наличии.
Это называется до руководились.
Не пробовали вместо ЭКСПО ещё несколько бройлерных и яичных "Жас-канатов" построить,возможно одной проблемой меньше было бы.
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§ Добринцофф
Re: На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6841
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.12.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя в Германии, пример которой мы часто берем, торговая надбавка определена законом не выше 10% от оптовой стоимости.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36971

так и хочется сказать этому депутату -"Вы бы лучше брали пример с Германии по части зарплат".
О какой 10% надбавки она говорит?
Там перепроизводство продуктов,не верите у дракона спросите,он постоянно по акции закупается.
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§ alex_60
Re: На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у дракона спросите,он постоянно по акции закупается.

Согласен, авторитетный эксперт по просрочке.правда на уровне деревни.
И на уровне фоток.
Мы в городе живём.
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§ Vit
Re: На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8641
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встречное предложение. Предлагаю "определить предельные ценовые надбавки" на штрафы например. Как может быть штраф за мелкое нарушение быть больше РЕАЛЬНОЙ средней зарплаты по стране. Как? Где логика? Да и на многие темы где есть прямое влияние государства.
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§ Маркс
На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 623
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 05.12.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Предельные торговые надбавки на продукты, уголь, газ, лекарства и другие социально значимые товары предлагают определить в новом законе о торговой деятельности депутаты мажилиса.

Попытка регулирования цен говорит о скрытой инфляции. Для того, чтобы предпринимать попытки снизить цены на услуги или товары, необходимо постоянно анализировать ценообразование. Обычно дьявол кроется в деталях, поэтому при банальном снижении конечной стоимости никогда не выявить истинную причину роста цены.

Если с одной стороны допускать рост цен на бензин, коммунальные услуги, штрафы и различные государственные поборы, а с другой - ограничивать рост цены конечного продукта, то в итоге это приведет к замедлению маховика экономики, безработице и, наконец, к очередному экономическому кризису. Это как пилить ветку, на которой сидишь. Уже давно пора переходить от тактических решений к стратегическим, когда учитываются не сиюминутные выгоды, приводящие к непредсказуемым результатам в будущем, а полностью просчитанные перспективные направления развития.

А все сегодняшние решения напоминают деятельность временщиков. Сегодня удержим цены, выжмем из предпринимателей все возможное, а завтра нас уже не будет, пусть завалы разгребает кто-нибудь другой.
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§ alex_60
На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас проходил мимо ювелирного салона.
светящаяся реклама просто зовет-
скидки на бриллианты -50 процентов.
дат нет, значит всегда.
на магазине Ет таких лайтбоксов нет.
почему то.
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