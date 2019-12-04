/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правительство РК считает нецелесообразным возврат к дифтарифам на электроэнергию		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Правительство РК считает нецелесообразным возврат к дифтарифам на электроэнергию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство Казахстана считает нецелесообразным возврат к дифференцированным тарифам на электроэнергию, передает корреспондент агентства. Дифференцированные тарифы, в том числе по зонам суток были введены с 1 января 2009 года.
Читать новость

§ Неравнодушный гражданин
Re: Правительство РК считает нецелесообразным возврат к...
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"депутаты попросили Скляра «рассмотреть возможность вернуть дифференцированные тарифы (дневной, ночной) на электроэнергию, хотя бы до поэтапной газификации городов республики"... ну да.. из маленькие коттеджики что ночью, что днем энергии расходуют , как маленькие заводики... ну хоть ночью скидки будут... ))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 0
Всего: 67

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх