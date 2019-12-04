Vit "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе #67





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8639

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:49 Учителя, вы утомили уже этими газетами. Я могу человек с 30 по именам назвать которые в лицо руководству посылали нах. По разным причинам и в узкой спецификации (то есть было чем рисковать) уходили и находили себя по новой и в новой сфере или место меняли. Я тоже. Правда я не сжигаю мосты. Не кричу и не нервничаю Просто говорю досвидос, Больше я не могу с вами работать. А почему? А потомушто. Объяснять че то смысла нет руководству и держать их за дураков глупо. Все они понимают и знают. Так же как и акимат и учителя. У них особая любовь. Соберитесь да дайте отпор.



[Исправлено: Vit, 04.12.2019 - 23:51]



[Исправлено: Vit, 04.12.2019 - 23:52]