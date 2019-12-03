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§ NG.kz
Почему баннер стоит на тротуаре?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37440
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото баннера, расположенного на пересечении улиц Тауелсиздик и Касымканова в редакцию "НГ" прислал читатель Зорро.
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§ Козлов я
Re: Почему баннер стоит на тротуаре?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуй такой не поставить! :lol:

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§ yudjin
Re: Почему баннер стоит на тротуаре?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6261
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.12.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Попробуй такой не поставить!

Ну это же в духе: Ленин жив! Ленин жил! Ленин будет жить! подпись Ленин.
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§ abaika95
Re: Почему баннер стоит на тротуаре?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2078
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//прислал читатель Зорро.//



Да измельчали нынче сеньоры)
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§ Неравнодушный гражданин
Re: Почему баннер стоит на тротуаре?
Неравнодушный гражданин


(Пользователи)
Сообщений: 49
Регистрация: 15.10.14
Отправлено: 04.12.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимой можно.. вы же не по газону ходите, а по СНЕГУ!
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