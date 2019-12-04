Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #6678





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8634

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:37 Сайлау, незнаю совпадение или нет. Но после шума в газете с твоим магазом. И в наш район пришла нечистая сила. Наш местный магаз перестал продавать спиртное после 9 ч. Даже мне:))) Хотя они меня знают как порядочного чела. И раньше если мне нужно было, не откажут НЕКОГДА. Щас сказали мусора стали дежурить, и покупателей тормозят. А может чёс перед новым годом идёт.)))