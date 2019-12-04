Добринцофф Re: На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6841

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:50 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36971 Хотя в Германии, пример которой мы часто берем, торговая надбавка определена законом не выше 10% от оптовой стоимости.Источник:

так и хочется сказать этому депутату -"Вы бы лучше брали пример с Германии по части зарплат".

О какой 10% надбавки она говорит?

Там перепроизводство продуктов,не верите у дракона спросите,он постоянно по акции закупается.