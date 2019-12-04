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§ Сталкер
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 351
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новостей официальных никто не видел по жуткому убийству с расчленёнкой? Фейк? Или арестовали уже кого? посмотрел - нигде не увидел официальных сообщений. Сегодня рассылка по сетям была: в сауны женщины, и потом фото с места преступления. Пишут после сауны, где гуляли учительницы и перебрали, ну повеселились, якобы ревнивый муж одну убил, и по частям... :-x
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4089
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:

И Вы туда же? Ну нельзя же всему верить. :-x
Наверняка было бы уже что в СМИ. 8-)
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8634
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.12.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайлау, незнаю совпадение или нет. Но после шума в газете с твоим магазом. И в наш район пришла нечистая сила. Наш местный магаз перестал продавать спиртное после 9 ч. Даже мне:))) Хотя они меня знают как порядочного чела. И раньше если мне нужно было, не откажут НЕКОГДА. Щас сказали мусора стали дежурить, и покупателей тормозят. А может чёс перед новым годом идёт.)))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Не парьтесь, перестаньте покупать спиртное ночью ))
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