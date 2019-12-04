abaika95 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе #64





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2075

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:02 Цитата-//Ну не будете же отрицать, что не первый год и НГ муссирует эту тему//





Да действительно спорить не буду)







Цитата-//Оно вам надо?//



Да впринципе нет, от вас я вообще ничего не жду)просто формучанини под ником хозяин говорит о тысячах тыщ высказавшихся ЗДЕСЬ против таких подписок) вот интересно стало)