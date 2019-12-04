/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом в редакцию "НГ" сообщил пользователь сайта Булат. По его словам, светофор перестал работать еще в пятницу, 29 декабря, и по сей день никто его не отремонтировал.
Читать новость

§ drakon
Re: Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс у нас то - электрик.
Что не может - подключить?... :lol: :oops:
Профайл

§ alex_60
Шесть дней не работает светофор на перекрестке Назарбаева - Доненбаевой
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
подключить

Тут депутаты должны проголосовать.
Без них никак.
Они же улицу переименовали.
До этого светофор нормально работал.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 20:24]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 4
Всего: 158

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх