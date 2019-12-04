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≡ "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37437
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей.
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§ Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12222
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
midzhe:
мне кажется или

Во-первых, подписка по разнарядке неправомерна. Во-вторых - недобросовестная конкуренция присутствует, да. А это уже нарушение закона.
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§ Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12222
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
оочень дорогую туалетную бумагу в виде всяческих "казахстанских правд", " костанайских новостей" и еже сними.

К тому же некачественную - со свинцом и жёсткую.
Цитата:
Хозяин:
А мичуринского акима конечно накажут показательно.

Не, не накажут. Во всём будет виноват пресловутый "специалист". Ещё вдруг выяснится, что он "свой личный" ящик на шапку бланка запихал, а никто из руководителей не заметил - и наказать будет некого.
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2072
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Бомбит" у тысяч учителей, врачей, работников коммунальных предприятий которых заставляют покупать оочень дорогую туалетную бумагу//


Бомбит у "тысяч" а "небойцы" даже анонимно жалуются редко и единично) странно...



Цитата-//туалетную бумагу в виде всяческих "казахстанских правд", " костанайских новостей" и еже сними//

Казправда согласен бумага) КН бывает хорошие материалы по истории города и также поднимают городские и областные проблемы)
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§ таноми52
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1364
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.12.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Но цинизм и беспринципность наших государственных служащих от акима области, прокурора и антикоррупционщиков до поселковых акимов и специалистов конечно не может не удивлять!



Ведь уж почти 30 лет, как Союз развалился, а разнарядки всё в ходу!
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§ unrepeatable
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поняла терки с адресом электронным о чем речь то?? Может рили скинули для тех кто хочет подписаться ?!
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§ alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тогда это уже не ЛИЧНАЯ почта, а почта акимата получается.


нет,не так.
это личная почта специалиста в АКИМАТЕ.
как личная почта журналистов НГ внутри НГ.
одновременно являющейся почтой всего акимата,
так как других адресов в акимате нет.
он же не взял адрес ПУПКИН майл ру.
а взял номер телефона акимата.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 18:22]
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§ Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12222
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это личная почта специалиста в АКИМАТЕ. как личная почта журналистов НГ внутри НГ.

Нет. Личная почта - письма идут от имени работника. Почта акимата - письма идут от имени акимата как организации. Уверен, что в районном акимате есть и другие специалисты с другими электронными почтами.
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§ alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о каком РАЙОННОМ АКИМАТЕ ты говоришь?
ты хоть читал статью?
это акимат Мичуринского сельского округа.
там работников то три человека максимум.,
включая акима.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 18:31]
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* Сталкер
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
этот же самый адрес - на фирменном бланке в шапке письма, в котором они же и открестились от этого адреса.

БИНГО! :lol: :lol: :lol:
Всё!)))) Получил заряд позитива - можно и дальше уйти, делами заняться!)))))))
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§ alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
maxsaf


Тоже мне нашли место для встреч.

[Исправлено: alex_60, 04.12.2019 - 19:02]
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* maxsaf
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тоже мне нашли место

Вас кто-то принудительно подписал на наши каменты? Жалуйтесь, и читать их больше не прийдется :lol:
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§ Хозяин
Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную...
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 04.12.19 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
жалуются редко и единично) странно...

Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке, а в соцсетях(инста и др.) точно счёт пошёл на сотни(больше 200-х точно).
Так что соврамши.
И кстати кто-то тут писал, что для органов чтобы начать проверку достаточно публикации в СМИ о факте правонарушения.
Вот вам факты, господа правоохранители!
Вперёд за работу! 8-)
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