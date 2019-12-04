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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 199 из 199«1...197198199
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А мы всю канистру - ушатали..///

Во первых, я такого не писАл.
Во вторых мамы у меня нет с 2011 гола.
В третьих - процитируй,как положено,
а то,все в Абайку - превратились... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Во первых, я такого не писАл.

Почитай пост номер четыре в этой ветке.
В ветке деревни.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И помойтесь сегодня,
С утра свежую рубашку.
К вам едет президент.
РК. Завтра.
С мамой будет разговаривать.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А мы всю канистру - ушатали...

Алекс, совсем ты поплохел, за 3 дня,
в Красном Кардоне... :lol:
Тут разговор идёт от 3-х лиц,
тресть - собачек... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
К вам едет президент. РК.

Первый или второй?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
собачек

Так я же тебе написал,
В начале ветки, а ты не посмотрел
ТамДжеральдину ещё перетаскивали.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нет,Габриэллу.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в Красном Кардоне

Карлеоне. Не то.
Кордон. И не в. Тут тебе не там.
На Красном Кордоне.
Так правильно.
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Страница 199 из 199«1...197198199
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