drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2971





(Полноправные пользователи) Сообщений: 18024

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:35 Цитата: alex_60:

А мы всю канистру - ушатали..///

Во первых, я такого не писАл.

Во вторых мамы у меня нет с 2011 гола.

В третьих - процитируй,как положено,

а то,все в Абайку - превратились...