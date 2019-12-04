Цитата: antonK:

еще пусть на производителей чипсов и прочего, где теперь , не 1 литр, а 0.9 литра , не 165 грамм а 155 грамм , ну и так далее...

Когда читал статью тоже про это подумал.Это называется ДАУНСАЙЗИНГ. Маркетинговых ходов напридумали.Это во многих отраслях так ,почему бороться именно с ними начали? Я конечно против этого,но против во всех отраслях.А так надо просто самим быть внимательными,если повысили в итоге,можно купить другой товар,или в данном случае перевести свой номер к более выгодному оператору.