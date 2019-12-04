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§ NG.kz
Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37436
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно планируемым поправкам, в приказе может появиться формулировка «Учетный период тарифного плана, предусматривающего предварительную оплату, начинается со дня подключения к нему и до аналогичной даты следующего месяца».
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§ antonK
Re: Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 04.12.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если утвердят правки и признают что операторы не правы, возместят ли они(операторы связи) мой месяц переплаты? )) ненуочо, приятно было бы )))
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§ antonK
Re: Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 796
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 04.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще пусть на производителей чипсов и прочего, где теперь , не 1 литр, а 0.9 литра , не 165 грамм а 155 грамм , ну и так далее... нажалуются ) отоишьчоудумали!
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§ Victor Yang
Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12221
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
И еще пусть на производителей чипсов и прочего, где теперь , не 1 литр, а 0.9 литра , не 165 грамм а 155 грамм , ну и так далее... нажалуются

Ну объёмы пусть остаются. А вот обязать магазины на ценниках писать, помимо стоимости упаковки, стоимость за килограмм или литр - очень даже можно.

[Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 13:08]
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§ Тот самый
Re: Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как мне кажется, проблема не в том, что они стали брать оплату раз в 4 недели. Неудобно конечно, но пусть берут хоть каждые 3,5 дня, если такой тарифный план.

А в том, что изменили они условия в одностороннем порядке. Подключая тарифный план, ты соглашаешься с условиями и по сути заключаешь с ними договор. Почему они грубо нарушают и изменяют условия без согласования с другой стороны? Вот в чём вопрос.
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§ Гриня
Re: Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 04.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
еще пусть на производителей чипсов и прочего, где теперь , не 1 литр, а 0.9 литра , не 165 грамм а 155 грамм , ну и так далее...

Когда читал статью тоже про это подумал.Это называется ДАУНСАЙЗИНГ. Маркетинговых ходов напридумали.Это во многих отраслях так ,почему бороться именно с ними начали? Я конечно против этого,но против во всех отраслях.А так надо просто самим быть внимательными,если повысили в итоге,можно купить другой товар,или в данном случае перевести свой номер к более выгодному оператору.
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§ Гриня
Re: Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК...
Гриня


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Сообщений: 664
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 04.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нынешнее время,антимонопольщики как и борцы с коррупцией,борятся пока не получат свой откат и переходят на другую жертву,а нам опять поднимают оплату на возмещение отката.Конечно ИМХО,доказательств нет.
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