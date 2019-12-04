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Маркс:
А вообще с точки зрения государства все счетчики нужно отменить
Общедомовые точно надо убрать. Лет 10 назад платили за отопление за октябрь в районе 1000 тенге, в январе - около 10000, теперь уже в октябре выходит 4-5 тысяч, зимой 9000 в прошлом году было. И смысл в общедомовом? Если сумма тупо на весь город размазывается?
Цитата:
Маркс:
А еще лучше, чтобы поставщики услуг ставили свои счетчики где-нибудь в доступном месте
Вот-вот. В магазин же не ходим со своими весами, и здесь пусть каждая организация сама ставит и обслуживает свои счетчики.Цитата:
Гриня:
Хотя непомню контроллеров костанай-cу
Никто их не помнит, хотя обязаны 1 раз в 3 месяца приходить и проверять правильность передачи абонентом показаний.