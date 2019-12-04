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КГСПС:
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане."У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.
обложили бы уж всех подушевым оброком,
патамшта "смаиловым" надо же выглядеть прилично,
повышать зп полицаям, госслужащим и т.д.
с 5 процентами не прокатило, с бензина решили сдернуть.
медицину сбросили со своих плеч, не всю пока правда.
дальше с чего будут дергать на многодетных и малообеспеченных?
ну если нет денег( хотя там амбары переполнены на самом деле),
чего тогда не по средствам жить?