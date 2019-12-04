alex_60 Re: "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную... #50





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6292

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:05 Цитата: Victor Yang:

Тогда это уже не ЛИЧНАЯ почта, а почта акимата получается.



нет,не так.

это личная почта специалиста в АКИМАТЕ.

как личная почта журналистов НГ внутри НГ.

одновременно являющейся почтой всего акимата,

так как других адресов в акимате нет.

он же не взял адрес ПУПКИН майл ру.

а взял номер телефона акимата.

неужели не доходит,

или потрепаться наше все.

тут некоторые все слова с двумя Н пишут, не обращали внимание?

тоже тема.