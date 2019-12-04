Цитата: КГСПС:

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане."У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.



обложили бы уж всех подушевым оброком,

патамшта "смаиловым" надо же выглядеть прилично,

повышать зп полицаям, госслужащим и т.д.

с 5 процентами не прокатило, с бензина решили сдернуть.

медицину сбросили со своих плеч, не всю пока правда.

дальше с чего будут дергать на многодетных и малообеспеченных?

ну если нет денег( хотя там амбары переполнены на самом деле),

чего тогда не по средствам жить?