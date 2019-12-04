abaika95 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе #37





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2068

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:24 Цитата-//Надо помочь разобраться ему//





А что ему помогать разбираться?) Он так-то тоже прав) там же написано что почта являеться лично почтой специалиста и то что он с этой же почты прислал ответ на запрос говорит только о том что у них специалист один на всю контору) который не стал заморачиваться и отправил ответ со своей личной почты которую исользует и для работы)