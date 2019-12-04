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§ NG.kz
Основные нюансы услуг каршеринга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каршеринг — очень востребованный вид услуг, которым ежедневно пользуются тысячи людей по всему миру. Во время аренды автомобиля настоятельно рекомендуется уделять особенное внимание определенным аспектам и тонкостям услуг проката.
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§ Сабыр
Re: Основные нюансы услуг каршеринга
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 278
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что в нашем колхозе кто-то планирует открыть каршеринг? :lol: Или так,чтобы знали?
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§ abaika95
Основные нюансы услуг каршеринга
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//что в нашем колхозе кто-то планирует открыть каршеринг?//



В колхозе навряд ли да и зачем вам на село услуги каршеринга?) В городе вот нужно,очень)
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* drakon
Основные нюансы услуг каршеринга
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в деревне, имеется такая контора.
Возможно мне, понадобится, в декабре-
январе, арендовать бусик, часов на 6... :lol: :oops:
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