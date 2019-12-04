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≡ "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37433
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Копию электронного письма под названием «Подписка Мичуринская СШ», которое пришло в местную школу от аппарата акима Мичуринского сельского округа, прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм один из наших читателей.
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§ maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Согласен перемудрили с формулировками

Алекс еще не согласен, поможете разобраться? Я - фсе на сегодня ))
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§ kbkz1980
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4508
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 04.12.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Хорош массовкой работать.
Эта проблема тебя в Канаде никак не касается.
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§ maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, а я почти ушел. ))
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* Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12218
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.12.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
перемудрили с формулировками

Не перемудрили, а захотели выйти сухими из воды, а вляпались ещё больше.
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Алекс еще не согласен, поможете разобраться?//



Нет не помогу) сами разбирайтесь с ним) вообще не красиво при разборках 2 на 1 звать на помощь ещё и третьего)
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//а захотели выйти сухими из воды, а вляпались ещё больше//



Да не сказать что уж прям сильно вляпались) на запрос ответили?- ответили
То что пытались выдать свой официальный адрес за ЛИЧНЫЙ адрес спеца,так это крути верти думай как хоти) Сталкер их бы сейчас отмазал на раз два)
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§ maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Надо помочь разобраться ему, а не с ним ))
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§ abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Надо помочь разобраться ему//


А что ему помогать разбираться?) Он так-то тоже прав) там же написано что почта являеться лично почтой специалиста и то что он с этой же почты прислал ответ на запрос говорит только о том что у них специалист один на всю контору) который не стал заморачиваться и отправил ответ со своей личной почты которую исользует и для работы)
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§ Маркс
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да не сказать что уж прям сильно вляпались)

Нет, тут уж вляпались по делу. Отказаться от информации указанной на фирменном бланке - это конкретный косяк. Все равно, что отказаться от собственной подписи или от печати. Сейчас отмазка может звучать только как "замотался, не проверил информацию, подготовленную новенькой секретаршей, которая была не в курсе дела". Но так, не проверив, можно подписать и другие очень интересные документы, так что этот случай явно попахивает некомпетентностью.
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