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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 584
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо! теперь буду спать спокойно,а то черти что можно подумать. :oops:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то во флуде как-то пасмурно) и давно новостей для наших форумчан из зарубежья не было



Полиция канадского Виннипега задержала угонщика пожарной машины который пытался задавить пешеходов в городском парке



Самолёт премьер министра Канады вышел из строя до 2020 г.


Канадские студенты хотят уволить преподавателя отрицающего голодомор

Одномоторный самолёт разбился в районе канадского города Кингстон погибло семь человек.

Троих иностранцев выдворят из Канады за уличные нападения на прохожих

Школьный автобус совершил столкновение с автокраном в провинции Альберта,пострадали 3 человека
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:08
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Что-то во флуде как-то пасмурно

Ну вот, так намного лучше )) еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
давно новостей для наших форумчан из зарубежья не было

Давай новости Карфагена ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно//



Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились)




Цитата-//Давай новости Карфагена//


Новость для незнающих историю,государства Карфаген давно нет) развалины одноименной столицы находятся на территории современного государства Тунис,тебе про Тунис интересно?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4484
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: Хорош массовкой работать. Эта проблема тебя в Канаде никак не касается.

Мы же вроде договорились? Или мы не договорились?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2068
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я - фсе на сегодня//



А как же выходной за хорошую смену?)) Макс оставайся ещё весь день впереди)
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