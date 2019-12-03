/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 декабря коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу отдела ЖКХ и апелляционное ходатайство прокуратуры города. Один их самых нелепых в этом году экономических споров между исполнительной властью и бизнесом завершен.
Читать новость

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, абсурдный и нелепый спор. Причины его возникновения более или менее понятны. И, вероятно, они будут находиться в коррупционной плоскости. Но законодательство запрещает принимать работы, не освидетельствованные в процессе строительства технадзором.

И решение суда такое же абсурдное и нелепое поэтому получается, раз спор такой... Подрядчик то знал, что работать он без технадзора просто права не имеет. Никакого права не имеет, но работал. Почему? Странно всё это. Очень странно! Кассация, предполагаю, будет (раз и прокуратура протестовала). И меня мучают смутные сомнения, что принятие работ без технадзора пропустит коллегия Верховного суда...
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА добавила, что экспертиза назначается для выявления скрытых дефектов, в спорных случаях. Но о них, о качестве на всем протяжении работ вообще вопрос не ставился//

Так правильно, не ставился, конечно. Этот вопрос технадзор должен ставить. И выдать заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ по их завершению тоже только он вправе. При отсутствии технадзора на объекте и его итогового заключения - как качество должно быть удостоверено то?... Нет в этом всём логики. Просто её напрочь и близко тут нет.
Профайл Посетить вебсайт

§ сайлау курманов
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похожий конфликт был у моих знакомых, нанимали шабашников на капитальный ремонт квартиры и тут выясняется что за эти работы стоят больше по оплате, стали просить ещё в разгаре уже половины работ. Хозяин с треском выгнал, привел других и те закончили ему до конца. Первые пытались судиться но ничего не получили
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сайлау курманов

Вот-вот. И тут тоже самое по факту может оказаться. Стоимость всех работ, условно, может быть три копейки, а взыскивают 80 лямов. И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор. А тут его и близко не было. Потом заказчик говорит - а как подтверждать объём выполненных работ и качество без технадзора - давайте тогда судебной экспертизой... Суд в ответ - а что был спор по качеству?! Нет, так давайте заплатим, без подтверждения вообще...))))) Дурно попахивает всё это...
Профайл Посетить вебсайт

§ elektron
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4085
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор.

А в случае, если подтвердит? Тогда что? Да и это рыбы на льду. А что с теми, что подо льдом? Кто тендер устраивал, кто подписывал договора? И почему тендер, а не свободный выбор, более дешёвого подрядчика.

[Исправлено: elektron, 03.12.2019 - 19:16]
Профайл

§ Маркс
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, что и дровосеки работают по той же схеме. Кромсают все подряд, лишь бы закрыть побольше нарядов, а когда их просят остановиться, они уже просто не могут отказаться от денег, поэтому продолжают косить. Да сейчас все работы так делаются. То улицы вдруг грязью посыпят, им кричат - не надо, уже давно нигде так не делают, везде просто чистят вовремя. А уже поздно, дело сделано - плати бабки. И улицы раньше подметали тракторами тоже по такой же схеме, чтобы тупо сделать видимость уборки и закрыть наряды.

Это типа новая тенденция бизнеса - любым способом заполучить писульку с подписью, быстро сделать какую-нибудь видимость работ и требовать деньги через суд. А то, что в парке много работ делалось для видимости - видно даже невооруженным глазом обывателя. Трудно даже понять с первого раза, что там такого изменилось на 80 лимонов? Та же плитка, только попиленная и заляпанная. Те же клумбы, даже геометрию не изменили. Арку залепили другим покрытием, попутно запылив своими опилками несколько кварталов в округе. Нелепые работы.
Профайл

§ Сталкер
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А в случае, если подтвердит? Тогда что?

Ну так тут же вообще его не было, как указано в статье. Если подтвердит, бывает и такое, пример с колесом обозрения - там всё один технадзор незаконный подтвердил, сейчас в этой всей каше варится, другой - отказал подтверждать. Тут правда не капитальное строительство, ПСД не требуется, конечно, но смета то должна быть - и работы должны ей соответствовать, а это функция технадзора контролировать, чтобы подрядчик делал то и из тех материалов, в том объёме, что оплачивает заказчик. Сам по себе подрядчик на госзакупках работать ну никак не может! Если бы технадзор подтвердил, что да - работы выполнены, качественно выполнены, в таком то объёме и на такую сумму - это хотя бы с формальной стороны выглядит удобоваримо. А тут что? Подтверждения нет: заказчик говорит - тогда экспертизой давайте подтверждать, а в ответ не совсем понятная позиция суда (а что - есть претензии по качеству?)...

[Исправлено: Сталкер, 04.12.2019 - 10:28]
Профайл Посетить вебсайт

§ yudjin
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6256
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Та же плитка, только попиленная и заляпанная. Те же клумбы, даже геометрию не изменили.

Для наглядности фоточки:
было


стало
Профайл

§ abaika95
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Сталкер://Подтверждения нет: заказчик говорит - тогда экспертизой давайте подтверждать, а в ответ не совсем понятная позиция суда (а что - есть претензии по качеству?)...//



Как вариант могут провести экспертизу по выполненному объему работы до получения подрядчиком уведомления о прекращении работ? Или это уже невозможно по техническим причинам? Как считаете?
Профайл

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или это уже невозможно по техническим причинам? Как считаете?

А сейчас это уже никому не надо, так как решение вступило в силу (вообще без каких-либо адекватных разбирательств). А так, да, думаю, такую экспертизу теоретически возможно просвети, но не в в нашей области (тут эксперты по строительству некомпетентные).
Профайл Посетить вебсайт

§ abaika95
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//как решение вступило в силу (вообще без каких-либо адекватных разбирательств//



Ну может на кассацию подадут ещё)
Профайл

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказчик, кстати, тоже какой-то мёртвый... Обратился бы самостоятельно - без суда, получил заключение специалистов (не судебной экспертизы) хотя бы из технадзора - соответствуют ли выполненные работы требованиям сметы (точно знаю, некоторые эксперты технадзора выдают такие заключения именно как специалисты, не судебные эксперты; их заключения такие же доказательства). Если бы технадзор дал заключение, что что-то не соответствует смете или качества - вот уже основания для назначения судебной экспертизы (если суду самого технадзора на объекте не достаточно как основания). Кстати, прокуратура это тоже могла сделать - протест же вносили, могли обосновать и получше в плане доказательств в отношении качества или стоимости всех работ (если она завышена). Суд же вон как рассуждает, я бы сказал как-то... Да ладно, лучше не рассуждать дальше))))
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну может на кассацию подадут ещё)

Не сомневаюсь. Правила такие, обязанности - по спорам с интересами государства - до последней инстанции.
Профайл Посетить вебсайт

§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 347
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.12.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть к кассации сообразят, интересно, как-то подкрепить свои претензии по качеству или объёмам работ. Кстати, претензий по качеству у заказчика может вообще и не быть, но это не означает, что объёмы выполненных работ и их стоимость может подтвердить только подрядчик. А по логике суда - получается наоборот.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 0
Всего: 141

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх