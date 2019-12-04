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§ NG.kz
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37431
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.12.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ближайшие три года в стране собираются отказаться от вагонов, которые отапливаются углем, заявили в "Пассажирских перевозках". К 2022 году планируется перейти на "зеленые" технологии для отапливания поездов.
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§ Nikola_Esil
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 04.12.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лишь бы вагон основанный на "зеленных" технологиях в конце пути не приехал с "синими" пассажирами.
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§ yudjin
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6256
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость из области фантастики...
Еще не во всех составах вагоны на угле обновили-то, а тут уже на какие-то зелёные замахнулись... приснится же такое.
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§ abaika95
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2059
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//приснится же такое//


А ты не спи Юджин с открытой форточкой,очень плохо влияет на сон,кошмарики могут сниться и настроение с утра будет ни к черту)
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§ лимон
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем топить то собираются, газом? дровами?
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§ maxsaf
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4468
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголь - самый "зеленый" источник энергии.
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