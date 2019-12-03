Цитата: elektron:

А в случае, если подтвердит? Тогда что?

Ну так тут же вообще его не было, как указано в статье. Если подтвердит, бывает и такое, пример с колесом обозрения - там всё один технадзор незаконный подтвердил, сейчас в этой всей каше варится, другой - отказал подтверждать. Тут правда не капитальное строительство, ПСД не требуется, конечно, но смета то должна быть - и работы должны ей соответствовать, а это функция технадзора контролировать, чтобы подрядчик делал то и из тех материалов, в том объёме, что оплачивает заказчик. Сам по себе подрядчик на госзакупках работать ну никак не может! Если бы технадзор подтвердил, что да - работы выполнены, качественно выполнены, в таком то объёме и на такую сумму - это хотя бы с формальной стороны выглядит удобоваримо. А тут что? Подтверждения нет: заказчик говорит - тогда экспертизой давайте подтверждать, а в ответ не совсем понятная позиция суда (а что - есть претензии по качеству?)...



[Исправлено: Сталкер, 04.12.2019 - 10:28]