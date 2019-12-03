/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мнение известный общественный деятель Казахстана, председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан БАЙМЕНОВ высказал 3 декабря, выступая с лекций перед госслужащими в Костанайском филиале Академии государственной службы при президенте РК.
Читать новость

§ alex_60
Re: «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы///

Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо от слова хапать или хватать
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 48
Пользователей: 0
Всего: 48

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх