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§ NG.kz
Авария рядом с СТО и кладбищем в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 3 декабря, утром на ул. Маяковского. Видео в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
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§ Гриня
Re: Авария рядом с СТО и кладбищем в Костанае
Гриня


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Сообщений: 661
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хоть не написали "видео ДТП". Сразу узнайте пострадавший пешеход на Леонида Беды живой или нет?Кого там сбили?
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§ Гриня
Re: Авария рядом с СТО и кладбищем в Костанае
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 661
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 03.12.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминает из советского кино:
-Кто свидетель?
-Я свидетель.А что здесь произошло?
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§ Menden1968
Re: Авария рядом с СТО и кладбищем в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 353
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...какой не порядок улицу этого писаки про пачпорт Ышо не переминовали...
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