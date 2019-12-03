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§ NG.kz
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 декабря коллегия по гражданским делам областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу отдела ЖКХ и апелляционное ходатайство прокуратуры города. Один их самых нелепых в этом году экономических споров между исполнительной властью и бизнесом завершен.
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§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, абсурдный и нелепый спор. Причины его возникновения более или менее понятны. И, вероятно, они будут находиться в коррупционной плоскости. Но законодательство запрещает принимать работы, не освидетельствованные в процессе строительства технадзором.

И решение суда такое же абсурдное и нелепое поэтому получается, раз спор такой... Подрядчик то знал, что работать он без технадзора просто права не имеет. Никакого права не имеет, но работал. Почему? Странно всё это. Очень странно! Кассация, предполагаю, будет (раз и прокуратура протестовала). И меня мучают смутные сомнения, что принятие работ без технадзора пропустит коллегия Верховного суда...
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§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//А судья Жанара ЖАЙЛЕБАЕВА добавила, что экспертиза назначается для выявления скрытых дефектов, в спорных случаях. Но о них, о качестве на всем протяжении работ вообще вопрос не ставился//

Так правильно, не ставился, конечно. Этот вопрос технадзор должен ставить. И выдать заключение о качестве выполненных строительно-монтажных работ по их завершению тоже только он вправе. При отсутствии технадзора на объекте и его итогового заключения - как качество должно быть удостоверено то?... Нет в этом всём логики. Просто её напрочь и близко тут нет.
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§ сайлау курманов
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3308
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похожий конфликт был у моих знакомых, нанимали шабашников на капитальный ремонт квартиры и тут выясняется что за эти работы стоят больше по оплате, стали просить ещё в разгаре уже половины работ. Хозяин с треском выгнал, привел других и те закончили ему до конца. Первые пытались судиться но ничего не получили
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§ Сталкер
Re: Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку...
Сталкер


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Сообщений: 342
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 03.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
сайлау курманов

Вот-вот. И тут тоже самое по факту может оказаться. Стоимость всех работ, условно, может быть три копейки, а взыскивают 80 лямов. И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор. А тут его и близко не было. Потом заказчик говорит - а как подтверждать объём выполненных работ и качество без технадзора - давайте тогда судебной экспертизой... Суд в ответ - а что был спор по качеству?! Нет, так давайте заплатим, без подтверждения вообще...))))) Дурно попахивает всё это...
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§ elektron
Акимату Костаная придется заплатить тем, кто обновил арку Центрального сквера – суд решил
elektron


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Сообщений: 4085
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.12.19 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И это при том, что объём выполненных работ и их соответствие проектно-сметной документации в рамках госзакупок может подтвердить только технадзор.

А в случае, если подтвердит? Тогда что? Да и это рыбы на льду. А что с теми, что подо льдом? Кто тендер устраивал, кто подписывал договора? И почему тендер, а не свободный выбор, более дешёвого подрядчика.

[Исправлено: elektron, 03.12.2019 - 19:16]
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