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§ NG.kz
Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37427
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень трогательные письма пишут дети, у которых есть брат или сестра с особенностями. Дети мечтают, чтобы новогодний волшебник сотворил чудо и принес в их семью исцеление.
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§ Змея Подколодная
Re: Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.12.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чудеса иногда случаются. Всем исполнения желаний.
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§ yudjin
Re: Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6254
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.12.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самое тяжелое письмо,

Читаешь и.. слезы наворачиваются...
Казалось бы детская добрая традиция просить у Деда Мороза какие-то простые вещи в виде игрушек стала криком о помощи детей, пущенных в нашей стране на выживание.
Ау, Деды Морозы - Дудник, Ахметов и Мухамбетов, а нельзя ли чтобы у тяжело больных детей просьбы касались игрушек, а не таких вещей, которые должны обеспечиваться вверенными вам учреждениями, бюджетом и здравым смыслом?
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