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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4507
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецеп скидывать нет смысла.
Продуктов мало и они простые.
Дело в процессе приготовления.
Лучше видео посмотри как его делают.
Я сразу поняла-мне не под силу ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я сразу поняла-мне не под силу

Не, ну я так и знал, чем всё это кончится

Ладно сам справлюсь, спасибо :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4507
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не под силу приготовить его
Ооочень сложно вымесить так тонко карамель.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4082
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне не под силу приготовить его

Так это карамель???! Очень дико прошу пардона, не знал. ;-)
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§ Victor Yang
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12210
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.12.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
понятно, что делать покупки намного приятнее прогуливаясь по залу с тележкой,чем просить что то подать продавца через прилавок.

Ну а что стоит тебе сделать мини-маркет с самообслуживанием? Или площади не хватает? В Астане полно таких на первых этажах домов.
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§ Добринцофф
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6838
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну а что стоит тебе сделать мини-маркет с самообслуживанием? Или площади не хватает? В Астане полно таких на первых этажах домов.

Я делаю,у меня сейчас процентов 50% магазина на самообслужке,50 за прилавком,но рассчитываются пока по старинке без сканера.Ну конечно даже если всё довести до конца,то с тележками там особо не разгонишься,но пройтись с корзинкой и набрать необходимых продуктов вполне реально.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, как и все нормальные люди,

стоял перед светофором и ждал.
Хотя мог вкдючить сирену и мигадку... :lol: :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4507
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько у вас жителей?
Машин смотрю мало.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6285
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
стоял перед светофором и ждал.

Потому что он идиот.
Зелёный налево горит, и у него поворотник налево включён. А он стоит.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сколько у вас жителей?

Это я на выезде из города.
Население на 31.12.2008 года - 33 830 человек
У нас в деревне на это же число было -11 038 человек.
Сейчас уже наверное - больше... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
, и у него поворотник налево включён. А он стоит.

Мы с ним оба - стояли. Загорелся зелёный
и мы - поехали. Стоящие за мной, тоже... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18017
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.12.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Потому что он идиот.

Если бы он небыл - Идиотом,то
конечно поехал бы на красный,
включив сирену и мигалку.
А так - идиот... :lol: :oops:
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