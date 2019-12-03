Добринцофф Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6838

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:33 Ну сколько можно ныть,какие отсрочки ,чем все эти предприниматели лучше других ,которые ещё 4 года назад поставили онлайн аппараты и работают?



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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956 нанять специально обученного человека для ведения учета по новому режиму.Источник:

Не надо никого нанимать там несложно рассчитать самому,ну а если совсем мозгов нету то раз в полгода отдать 5000 тётеньке бухгалтеру которая сделает эту работу за вас.



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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956 "Он (закон - Sputnik) нацелен на то, чтобы реализовать как можно больше кассовых аппаратов.Источник:

Не надо ничего покупать,смартфоны есть у всех,скачайте приложение и пользуйтесь бесплатно.

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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956 а также установить POS-терминалы.Источник:

Насчёт терминалов согласен,заставлять не надо ,когда клиенты начнут уходить в соседний магазин где можно расчитаться картой,тогда сами к этому придут и поставят.

Меня вот сейчас никто не заставляет,но очень много просьб от покупателей установить POS терминал,написал заявление в банк жду,у них там очередь оказывается.



А вот здесь бы не мешало вмешаться правительству,у меня налоги 3%,а комиссии банков 2-2.5% с каждого платежа.Цитата:



[Исправлено: Добринцофф, 03.12.2019 - 17:35]