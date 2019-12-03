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"Он (закон - Sputnik) нацелен на то, чтобы реализовать как можно больше кассовых аппаратов. Теперь даже пастухи должны иметь кассовый аппарат", - заявил специалист.
Со временем кассовые аппараты должны быть у каждого казахстанца. Утром дал ребенку денег на школьный буфет, он обязан пробить чек на своем ККМ. Взял деньги из тумбочки, положи в тумбочку чек. Нищему бросил монетку - не уходи без чека. Хочешь дать чаевые грузчику - не забудь взять чек. Про коррупционеров даже говорить не приходится, какая взятка без чека и фиксациии в онлайне? Ведь не только банки хотят кушать, провайдеры тоже не желают голодать.
Потом очередной гений из разряда эффективных менеджеров придумает какой-нибудь счетчик к каждому кассовому аппарату, скажем для контроля расхода кассовой ленты, с обязательной установкой и поверкой раз в месяц. Потом к счетчику еще подсчетчик и так до бесконечности. Ведь на вопрос "кто будет контролировать контролеров?" до сих пор никто не ответил.