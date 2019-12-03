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§ NG.kz
Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские предприниматели также просят сохранить возможность использовать патент для розничной торговли. Основатель группы компаний "Учет" Максим Барышев заявил, что таким предпринимателям необходимо будет перейти на совсем непростой учет на основе упрощенной декларации".
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§ Добринцофф
Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6838
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.12.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сколько можно ныть,какие отсрочки ,чем все эти предприниматели лучше других ,которые ещё 4 года назад поставили онлайн аппараты и работают?

Цитата:
нанять специально обученного человека для ведения учета по новому режиму.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956

Не надо никого нанимать там несложно рассчитать самому,ну а если совсем мозгов нету то раз в полгода отдать 5000 тётеньке бухгалтеру которая сделает эту работу за вас.

Цитата:
"Он (закон - Sputnik) нацелен на то, чтобы реализовать как можно больше кассовых аппаратов.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956

Не надо ничего покупать,смартфоны есть у всех,скачайте приложение и пользуйтесь бесплатно.
Цитата:
а также установить POS-терминалы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36956

Насчёт терминалов согласен,заставлять не надо ,когда клиенты начнут уходить в соседний магазин где можно расчитаться картой,тогда сами к этому придут и поставят.
Меня вот сейчас никто не заставляет,но очень много просьб от покупателей установить POS терминал,написал заявление в банк жду,у них там очередь оказывается.

А вот здесь бы не мешало вмешаться правительству,у меня налоги 3%,а комиссии банков 2-2.5% с каждого платежа.Цитата:


[Исправлено: Добринцофф, 03.12.2019 - 17:35]
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§ Маркс
Re: Бизнес Казахстана просит отложить переход на...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Он (закон - Sputnik) нацелен на то, чтобы реализовать как можно больше кассовых аппаратов. Теперь даже пастухи должны иметь кассовый аппарат", - заявил специалист.

Со временем кассовые аппараты должны быть у каждого казахстанца. Утром дал ребенку денег на школьный буфет, он обязан пробить чек на своем ККМ. Взял деньги из тумбочки, положи в тумбочку чек. Нищему бросил монетку - не уходи без чека. Хочешь дать чаевые грузчику - не забудь взять чек. Про коррупционеров даже говорить не приходится, какая взятка без чека и фиксациии в онлайне? Ведь не только банки хотят кушать, провайдеры тоже не желают голодать.

Потом очередной гений из разряда эффективных менеджеров придумает какой-нибудь счетчик к каждому кассовому аппарату, скажем для контроля расхода кассовой ленты, с обязательной установкой и поверкой раз в месяц. Потом к счетчику еще подсчетчик и так до бесконечности. Ведь на вопрос "кто будет контролировать контролеров?" до сих пор никто не ответил.
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§ ACROS
Re: Бизнес Казахстана просит отложить переход на...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 03.12.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне может объяснить: что такое НАЛОГ С ДОХОДА - который хочет на три года отменить Токаев ?? По упрощенке плотишь: налог подоходный и соц.налог; По Единому земельному налогу ( это к/х) плотишь по ставке 0,01% от стоимости земли. Что то я не пойму.
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§ сайлау курманов
Re: Бизнес Казахстана просит отложить переход на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю налог отмерять по фактически занимаемой площади. Не справедливо брать одинаковые сборы за лицензию и прочие поборы с маленьких точек как с супермаркета.
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§ alex_60
Re: Бизнес Казахстана просит отложить переход на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горожанин, ты ещё не уехал.
Мои предсказания об очередной отсрочке подтверждаются.
А в 2023 году ни кассовых аппаратов, ни постерминалов уже не будет
Придут новые технологии. Которые есть и сейчас. Не новые значит. палец положил на сканер,или
Улыбнулся в камеру, продукты или вещи положил на считывающее устройство, и с тебя со счета списали.
Но мне лично нравится налом расплачиваться.
Ощущать деньги. А не виртуальную реальность.
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§ alex_60
Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А вот здесь бы не мешало вмешаться правительству,у меня налоги 3%,а комиссии банков 2-2.5% с каждого платежа


Так вот здесь то вся собака и зарыта.

[Исправлено: alex_60, 03.12.2019 - 19:39]
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§ alex_60
Бизнес Казахстана просит отложить переход на контрольно-кассовые аппараты до 2023 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6282
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В той же Астане идёшь, мороженое/пирожное и подобное. Qr код у всех с номером карты,считал оплатил.
И нафик им нужны кассовые аппараты и по терминалы.

[Исправлено: alex_60, 03.12.2019 - 19:47]
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* Змея Подколодная
Re: Бизнес Казахстана просит отложить переход на...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.12.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Терминалы можно не устанавливать, работайте исключительно по безналу. Терминал не будет нужен.

Цитата:
раз в полгода отдать 5000 тётеньке бухгалтеру которая сделает эту работу за вас.

За 5000 тетенька бухгалтер даже со стула не встанет, пусть и раз в полгода.
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