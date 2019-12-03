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§ NG.kz
Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50 рекомендаций по защите прав человека
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитники представили анализ выполнения международных обязательств по соблюдению и защите прав и свобод в Казахстане. На этот проект Европейский союз выделил 300 тысяч долларов. Его реализовывали в течение 2,5 лет.
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§ сайлау курманов
Re: Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо полагать, где это видано при жизни улицы, города своим именем называть, памятники ставить и законы всякие разные в угоду семье, какой то казус во всем этом, нехорошо
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§ Козлов я
Re: Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из 50 рекомендаций выполнено ноль


Зато мы отчества через дефис писать будем!
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