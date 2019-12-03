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§ NG.kz
843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших и уехавших из РК лиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37424
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблему обнаружили во время актуализации регистра недвижимости. Всего из 17,3 млн обработанных сведений актуализировали и привели в порядок 2,6 млн.
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§ MedVed820607
Re: 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.12.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
843 тысячи объектов недвижимости в Казахстане зарегистрировано за умершими или выехавшими за пределы республики лицами Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36946

Возникает логичный вопрос, как относится защита права частной собственности и признание безхозным имущества лиц выехавших за пределы республики казахстан? Это же частная собственность, правильно? Есть сомнение, что процесс признания безхозным будет прозрачным и гос. органы примут все меры чтобы "найти" собственника или его наследников и получить его "решение" по этому имуществу.
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§ сайлау курманов
Re: 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горемычный город Аркалык довели до ручки, с тем что бы разобрать брошенные дома и вывести строиматериалом в новостройки Астаны. Когда приехал хотя бы забрать личные вещи моего дома не оказалось на месте. А из другой квартиры сделали магазин *перекрёсток*. На моё обращение на каком основании? Новый хозяин ответил, так вы же бросили. За один год моего отсутствия такие метаморфозы.
..
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§ MedVed820607
Re: 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Хм. Боротьсся пробовали? Желание и документы есть?
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§ сайлау курманов
Re: 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3305
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В цоне аркалыка сидел мордоворот и даже близко не подпустил, сказал что было постановление акимата которое никто не оспорил. Так прошло уже двадцать пять лет, бороться нет сил
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§ Маркс
843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших и уехавших из РК лиц
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 617
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Боротьсся пробовали?

Цитата:
сайлау курманов:
В цоне аркалыка сидел мордоворот и даже близко не подпустил

Нужно было поехать в Шаолинь, изучить в совершенстве искусство кунг-Фу, тогда никакие мордовороты были бы не страшны. А если хорошо отработать тактику боя на дальней дистанции, то можно легко уконтропупить любого мордоворота не подходя к нему близко.
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