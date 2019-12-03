сайлау курманов Re: 843 тысячи объектов недвижимости зарегистрировано на умерших... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3305

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:01 Горемычный город Аркалык довели до ручки, с тем что бы разобрать брошенные дома и вывести строиматериалом в новостройки Астаны. Когда приехал хотя бы забрать личные вещи моего дома не оказалось на месте. А из другой квартиры сделали магазин *перекрёсток*. На моё обращение на каком основании? Новый хозяин ответил, так вы же бросили. За один год моего отсутствия такие метаморфозы.

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