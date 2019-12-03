alex_60 МНЭ о новых тарифах операторов связи: Ценового сговора нет, но есть признаки нарушения прав потребителей #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6278

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:54 да сговор там конкретный. ну разнесли сроки ввода.

уж совсем идиотом надо быть , что бы в один день ввести.

сначала по 200 тенге всЕ добавляли,

типа принудительное изменение тарифа. трафик мол больше,предыдущий в архив.

а мне нафик их увеличение трафика не надо, абсолютно.

теперь вместо увеличения на 200 придумали перевод оплаты с 30 дней на 28. а сумму оставили как и была на 30.

поэтому как издевательство звучит, у нас мол есть тарифы на 28,на 30, на календарный месяц

ну наглость просто прет у операторов .

оборзели вконец.

оштрафовать надо, причем сильно. чтобы не повадно было.

менять тарифы, дни оплаты .



[Исправлено: alex_60, 03.12.2019 - 16:09]