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§ NG.kz
Двигаться и жить достойно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37421
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом туре в каждой из заявок наших участников указана не слишком большая сумма, но, для того чтобы удовлетворить все заявки, требуется собрать 550 000 тенге. В случае, если такая сумма не наберется, по решению комиссии распределяться средства будут преимущественно в пользу лечения.
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§ Елена Пикельная
Re: Двигаться и жить достойно
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 304
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 03.12.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что читательница Галина, не впервые помогающая проекту, принесла в редакцию 20 000 для семьи Хажиевых. Спасибо!
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