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§ NG.kz
Подорожание бензина объяснил министр финансов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37421
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.12.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане. Кроме того, первый вице-премьер рассказал, как следит за ценами в магазинах.
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§ Тот самый
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом.


А что своим бензин в убыток продают? Наверное нет, ну и продавали бы дальше россиянам по 160 тенге, если это всем выгодно... Наоборот, постройте заправки прям на таможенном посту! Какие-то ущербные министры.
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§ Маркс
Подорожание бензина объяснил министр финансов
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 614
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.12.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
У нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в России в тенговом выражении - 260 тенге за литр. У нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом.

Министры должны рассуждать не как директора магазинов, а мыслить глобальнее:
"У нас сегодня реальная зарплата порядка 60000 тенге, в то время как в России в тенговом выражении - 200000 тенге. У нас идет массовый отток жителей и кадров из республики в РФ. И мы вынуждены принимать меры по улучшению условий проживания в республике."

А они на самом деле одной рукой поднимают цены, а другой пытаются удержать инфляционные процессы. Где логика?

[Исправлено: Маркс, 03.12.2019 - 14:41]
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§ директор пляжа
Re: Подорожание бензина объяснил министр финансов
директор пляжа


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Сообщений: 315
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.12.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Наоборот, постройте заправки прям на таможенном посту! Какие-то ущербные министры.

так тут есть возможность неплохо заработать. почему бы этого не сделать на своих гражданах? на ровном месте купи-продай, менталитет однако.
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